「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル王座戦が行われ、昨年のプロレス大賞で女子史上初のＭＶＰを受賞したＳＴＯＲＯＮＧ女子王者の上谷沙弥（２９）が、ＩＷＧＰ女子王者の朱里（３６）に敗れ、２度目の防衛に失敗し陥落した。朱里はＩＷＧＰ王座の初防衛に成功し、２冠王者に輝いた。序盤は朱里の蹴り技に苦しんだが、「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．」の介入を得て、場外の朱里にスワン式プ