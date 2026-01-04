４日午前１時３０分頃、大阪府太子町春日の府道で、府内に住む会社員男性（１８）の乗用車が道路標識の柱に衝突した。車には、他に１０歳代の男女３人が乗っており、助手席にいた奈良県の会社員女性（１９）は搬送先の病院で死亡が確認された。府警富田林署によると、運転手男性と後部座席にいた１８歳と１９歳の男性もけがを負ったが、命に別条はないという。同乗者のスマートフォンには衝突事故を検知する機能が備わっており