KDDI株式会社 代表取締役社長 CEO 松田 浩路 松田社長（2025年11月撮影） 2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 昨年は、4月の社長就任以来、目指す姿として「夢中に挑戦できる会社」を掲げ、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」の開始やリアルとテクノロジーを融合した「Real×Tech LAWSON」の開業など、未来を切り拓く新たな価値づくりに挑