郷ひろみ NHK紅白歌合戦卒業「終わりではなく、一つの節目」 第76回NHK紅白歌合戦 郷ひろみ エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 郷ひろみ NHK紅白歌合戦卒業「終わりではなく、一つの節目」 2025年12月29日 10時43分 ざっくり言うと 郷ひろみが2025年の紅白歌合戦を最後に勇退することが29日、分かった NHK側にも伝えており、連続出場に終止符を打ち、以降は出演しないと表明 郷は「終わりではなく、一つの『節目』と思っています」と説明した 記事を読む 関連の最新ニュース 第76回NHK紅白歌合戦 記事時間 12/27 19:04 ミセスに「史上初ロックバンドが大トリ」報道も 一部から「ポップスでは」 記事時間 12/26 16:45 「Mrs. GREEN APPLE」が紅白大トリ、バンド起用は史上初「凄すぎる」の声 記事時間 12/26 15:00 紅白の曲順発表、白組のMrs. GREEN APPLEが初の大トリ