スポニチスポニチアネックス

郷ひろみ NHK紅白歌合戦卒業「終わりではなく、一つの節目」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 郷ひろみが2025年の紅白歌合戦を最後に勇退することが29日、分かった
  • NHK側にも伝えており、連続出場に終止符を打ち、以降は出演しないと表明
  • 郷は「終わりではなく、一つの『節目』と思っています」と説明した
記事を読む

関連の最新ニュース

第76回NHK紅白歌合戦

おすすめ記事

  • STVニュース北海道
    【続報】男の子（5）が死亡「スキー場のエスカレーターに子どもが挟まれた」北海道小樽市 2025年12月28日 17時10分
  • 芦田愛菜 （C）ORICON NewS inc.
    芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」 2025年12月28日 12時13分
  • スポニチ
    大谷翔平　二刀流は「最後のチャンスなのかな」　覚悟激白「年齢的にも…現実的でない」 2025年12月28日 22時23分
  • デカキン（C）モデルプレス
    人気YouTuber、有馬記念で2000万円超えの払戻 “4年連続1000万円超え”報告に驚きの声相次ぐ「ロイヤルファミリー馬券です」 2025年12月28日 18時57分
  • 痛ましい事件は、静岡県浜松市内の歓楽街・千歳町の一角にあるガールズバーで起きた（左写真は飲食店紹介サイトより。現在は削除済み）
    《浜松・ガールズバー店員2人刺殺》「『お父さん、すみません』と泣いて土下座して…」被害者・竹内朋香さんの夫が振り返る“両手ナイフ男”の凶行からの壮絶な半年間 2025年12月27日 16時15分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. エスカレーター 5歳男児が死亡
    2. 2. 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」
    3. 3. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
    4. 4. 人気YouTuber、有馬記念で2000万円超えの払戻 “4年連続1000万円超え”報告に驚きの声相次ぐ「ロイヤルファミリー馬券です」
    5. 5. 2人刺殺 被害者の夫が土下座し涙
    6. 6. 雅子さま「何人でも産みたい」
    7. 7. スピード離婚 野菜嫌い巡り指摘
    8. 8. 「30代って女子?」に柏木が苦笑
    9. 9. 撤収作業中に男性転落 意識不明
    10. 10. 堂本光一 お相手は元女優か
    1. 11. 津田「鬼レンチャン」ギャラ告白
    2. 12. 有吉弘行 生放送でまさかの告白
    3. 13. 大阪のキャンプ場に遺体 母娘か
    4. 14. 佳子さま31歳の誕生日迎えられる
    5. 15. 先月結婚発表の芸人驚き預金残高
    6. 16. ギューギューで息もできない...小学生の姉と弟がもみくちゃ　「おーい」のひと声で人生激変！？（石川県・50代女性）
    7. 17. May'n、ギタリストとの結婚報告
    8. 18. 母も解けず検索…小6の面積問題
    9. 19. 鄭大世氏、現在の借金額は5億円
    10. 20. エスカレーター停止せず男児死亡
    1. 1. エスカレーター 5歳男児が死亡
    2. 2. 2人刺殺 被害者の夫が土下座し涙
    3. 3. 撤収作業中に男性転落 意識不明
    4. 4. 大阪のキャンプ場に遺体 母娘か
    5. 5. 佳子さま31歳の誕生日迎えられる
    6. 6. エスカレーター停止せず男児死亡
    7. 7. 【独自】障害年金、医師の判定を破棄　機構職員、ひそかにやり直し
    8. 8. 栃木県の川の中で親子が死亡
    9. 9. 姉の結婚に疑念? 佳子さまに変化
    10. 10. 配送中の男性が刃物で刺される
    1. 11. 宝くじ2回高額当せん 女性の後悔
    2. 12. 女がラブホに侵入か 理解できず
    3. 13. 佳子さま結婚を躊躇? 2つの理由
    4. 14. スキー場運営会社「責任感じる」
    5. 15. 23区家庭ゴミ有料化 知事が強調
    6. 16. 生理用品ついたまま…凄すぎる妻
    7. 17. 【速報】中国軍　台湾周辺で軍事演習行うと発表 「台湾独立勢力と外部干渉勢力への厳重な警告」　頼清徳政権と高市総理「台湾有事」発言をけん制か
    8. 18. 西光寺から炎 住職と連絡取れず
    9. 19. 理系の子ども「小4」が分かれ道
    10. 20. 母が20歳上と再婚 12歳が本音
    1. 1. 母も解けず検索…小6の面積問題
    2. 2. 23区家庭ごみ有料化案 痛烈皮肉
    3. 3. 新幹線で悪質行為 怒りの声続出
    4. 4. 工場で15人重軽傷 いじめ被害か
    5. 5. 上野公園トイレ改修「不安です」
    6. 6. 朝に体動かず 中1ついに逸脱行動
    7. 7. 神谷代表「バリア」発言に騒然
    8. 8. なぜ? 東京消防庁から悲痛な訴え
    9. 9. 女性向け風俗店 利用者の訴え
    10. 10. 「旦那さん浮気してる」DMで発覚
    1. 11. スマホない時代何して過ごした?
    2. 12. 「座席トラブル」なぜ起きる?
    3. 13. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
    4. 14. 米政治を動かす宗教勢力「福音派」の正体、中絶問題を軸に巨大化した政治力とホワイトハウスへの影響力
    5. 15. ただならぬ空気 ヤクザの火葬
    6. 16. おこめ券 無駄遣いに終わる理由
    7. 17. 眞子さんに「変わり果てた」の声
    8. 18. 仕事が倍速になる PCの基本ワザ
    9. 19. 「闇深すぎる」元県議急逝に衝撃
    10. 20. 海外ではNG 日本人のマナー違反
    1. 1. 台湾北東部でM7.0の地震が発生
    2. 2. NYの地下鉄カード 販売終了へ
    3. 3. 若者の深刻な「ニュース離れ」
    4. 4. 価値の低い労働 韓国で急増か
    5. 5. 若者に有給のギャップイヤー制度
    6. 6. 中国が比に圧力かける背景
    7. 7. 韓国 75歳以上の貧困問題深刻
    8. 8. チョさん巡る韓国の反応に奇怪
    9. 9. ミャンマーで物議 見せかけか
    10. 10. 韓流ドラマ分析 視聴者沸き返る
    1. 11. デートでの「性的な欺き」対処法
    2. 12. 財閥家の娘アイドル 後悔ない
    3. 13. 米大統領 ウ大統領と会談へ
    4. 14. 「新冷戦」の主戦場にアフリカ
    5. 15. 米 ヘリ2機が空中衝突、2人死傷
    6. 16. FBI本部庁舎 永久閉鎖の方針発表
    7. 17. 中国ドラマ制作 国境越えた交流
    8. 18. 中国で「無痛登山」が大ブーム
    9. 19. 中国軍 台湾周辺で軍事演習へ
    10. 20. 18歳以下お断りな「成人向けゾーン」に並ぶフィギュアの数々を見てきました
    1. 1. 雅子さま「何人でも産みたい」
    2. 2. 京都の混雑状況、150％が100%に
    3. 3. 凡人が副業月収100万達成する術
    4. 4. 福岡発祥ひよ子 なぜ東京土産?
    5. 5. 息子夫婦の帰省を喜べない親
    6. 6. 洗面所でわかる「貯まらない家」
    7. 7. おにぎり1000円の時代が到来か
    8. 8. 月5000円の投資「意味ある」理由
    9. 9. 大阪「負の遺産」複合施設の今
    10. 10. 「住宅ローン控除」の注意点
    1. 11. 年金だけ取り崩す夫婦に懸念も
    2. 12. プラズマ乳酸菌入り飲料が成長
    3. 13. 午後の紅茶 果汁は紅茶で作った?
    4. 14. 「生前贈与の失敗パターン」3選
    5. 15. ローソン クレーンゲーム難しい?
    6. 16. 4人でスマホ代月3万円超は高い?
    7. 17. 「老後2000万円」コロナ禍で変化
    8. 18. 「年金制度改正法」の節税効果
    9. 19. 「前例ないから」やるべき準備
    10. 20. 【カルディの初売り】コーヒー福袋3種が登場、いずれも限定トートバッグ付き
    1. 1. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
    2. 2. CoCo壱「贅沢してないのに割高」
    3. 3. 2025年購入 レトロなレンズ
    4. 4. 柔らかいハイライトが特徴。独自フィルター搭載のハイエンドコンデジ「RICOH GR IV HDF」
    5. 5. PayPay JRAサービスと連携開始
    6. 6. 2025年購入のレンズ 1つが正解
    7. 7. 露サイバー犯罪者に関係か 発見
    8. 8. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
    9. 9. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
    10. 10. サムスン 公式ストアを開店
    1. 11. カラー電子書籍リーダー「Bigme 7″ B751C」を試す！Android搭載でペン入力やAI文字起こし対応で7インチタブレットとして使える【レビュー】
    2. 12. Apple、ペン入力に対応した新しいタブレット「iPad mini（第5世代）」と「iPad Air（第3世代）」を発表！3月末に発売され、価格は4万9464円からと5万9184円からに
    3. 13. 今の気分に合う映画を5つの質問に答えるだけでオススメしてくれる映画推薦サービス「WHILM」
    4. 14. 日本語会話にも対応したバイトダンスの最新動画生成AI「Seedance 1.5 Pro」/PixVerseに動画を自由自在に編集できる機能実装【週刊最新AIツール&ニュース】
    5. 15. 年末年始って暇。ギズモード編集部員が今年ハマったゲームをシェアします
    6. 16. [みんなのケータイ]Renoシリーズもアップデート、OPPOの海外最新スマホに注目
    7. 17. 光文社 大給近憲氏「出版社としてのビジネスモデルの再構築が求められている」
    8. 18. 大多数のPCでは4K表示不可能？液タブCintiq Pro 16の表示問題についてワコムに聞いた：橋本新義レポート
    9. 19. ケースを撮影して豪華賞品をゲット!!「#ASUSケースをさらせ RT＆フォトキャンペーン」
    10. 20. 航空祭に行こう！ 美ら島エアフェスタ2025（12月14日開催）
    1. 1. 中国超級リーグの平野美宇を称賛
    2. 2. ダル 元妻の息子との親子S公開
    3. 3. オリックス・福田周平 引退決断
    4. 4. 三浦知良 J3福島にレンタル移籍
    5. 5. 有馬記念 売上3ケタ億円に騒然
    6. 6. 落合氏 GG賞に「1票足りない」
    7. 7. 大谷翔平「兄貴分?」に言及
    8. 8. ドラマ効果で有馬売り上げ大幅増
    9. 9. 置き石マーキング 被害額1350万
    10. 10. 落選の浅野 W杯にかける思い
    1. 11. ド軍は偉業 大谷ら新事実も
    2. 12. 井上尚弥 ピカソに判定で完勝
    3. 13. 有馬でG1勝利 デムーロ騎手は
    4. 14. デカキン 有馬4年連続的中を告白
    5. 15. 井上尚弥 年間4試合終え充実
    6. 16. 連覇狙うレガレイラ 4着精一杯
    7. 17. 尚弥 世界戦27連勝でピカソ撃破
    8. 18. 箱根駅伝 優勝争いの本命「5強」
    9. 19. 藤岡康太さんの遺影 最後の戦い
    10. 20. 阿部詩の変ぼう姿にネット騒然
    1. 1. 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」
    2. 2. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
    3. 3. 人気YouTuber、有馬記念で2000万円超えの払戻 “4年連続1000万円超え”報告に驚きの声相次ぐ「ロイヤルファミリー馬券です」
    4. 4. スピード離婚 野菜嫌い巡り指摘
    5. 5. 「30代って女子?」に柏木が苦笑
    6. 6. 堂本光一 お相手は元女優か
    7. 7. 津田「鬼レンチャン」ギャラ告白
    8. 8. 有吉弘行 生放送でまさかの告白
    9. 9. May'n、ギタリストとの結婚報告
    10. 10. さや香・新山 馬券105万円的中
    1. 11. 先月結婚発表の芸人驚き預金残高
    2. 12. 鄭大世氏、現在の借金額は5億円
    3. 13. ＝LOVE・佐々木舞香の熱愛判明か
    4. 14. 悪性リンパ腫&脳炎併発 舞台復帰
    5. 15. ブリジット・バルドー氏死去 仏
    6. 16. 新井浩文が仕事復帰 20年に服役
    7. 17. 『第1回 好きな声優ランキング（男性編）』津田健次郎が首位　声だけでなくドラマ出演目立ち認知度＆演技力を再評価
    8. 18. 関根勤 プレバト出ない理由説明
    9. 19. たくろう、王者から数日2冠達成
    10. 20. CUTIE STREET・古澤里紗　転倒し左足首を剥離骨折　「レコ大」などは椅子に座って出演へ
    1. 1. 年末年始に太らないためのコツ
    2. 2. 50代に向けて手放してよかった品
    3. 3. 声で分かる「接客業のすごい客」
    4. 4. 100均で長蛇の列 原因は母親か
    5. 5. 日本で「燃え尽きる人」が急増中
    6. 6. 老け見え回避 アイシャドウNG例
    7. 7. 心くすぐるセリアのキャラポーチ
    8. 8. ハニーズ 即戦力となるコート
    9. 9. 「オートファジー」の知識とは
    10. 10. 軽くてお洒落 しまむら購入品
    1. 11. ローソンの「新作スイーツ」
    2. 12. しまむらの新作で脱地感コーデ
    3. 13. DAISO 人気スキンケア商品初展開
    4. 14. そばの乾麺 ひと手間で美味に
    5. 15. 大胆よりさりげない肌見せコーデ
    6. 16. 「ズートピア2」病院で特別上映
    7. 17. 業スーで買いたい「冷凍食品」
    8. 18. 箸が止まらない 静岡のラーメン
    9. 19. 同じツヤでもツヤが出るケア用品
    10. 20. アイドル「眼球取って洗える」

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得