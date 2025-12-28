生まれてから生後1ヶ月が経った子犬たち。お母さんによる教育がスタートすると、てんやわんやな事態に！？社会の厳しさを教える母犬の奮闘記は、YouTubeで大きな反響を呼び、「教育に励むってもう尊敬しかない」「母ちゃんは大変だなと感じました」などの声が寄せられ、26万再生を突破しました。 【動画：生後1ヶ月の赤ちゃん犬に『社会の厳しさ』を教えるママ犬…母親として奮闘する光景】 生後1ヶ月でお母さんによる教育