生まれてから生後1ヶ月が経った子犬たち。お母さんによる教育がスタートすると、てんやわんやな事態に！？社会の厳しさを教える母犬の奮闘記は、YouTubeで大きな反響を呼び、「教育に励むってもう尊敬しかない」「母ちゃんは大変だなと感じました」などの声が寄せられ、26万再生を突破しました。

【動画：生後1ヶ月の赤ちゃん犬に『社会の厳しさ』を教えるママ犬…母親として奮闘する光景】

生後1ヶ月でお母さんによる教育開始！

YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ（@shibapuppymamire）」さまでは、柴犬のお母さんの様子や生まれたての子犬くんたちの様子が更新されています。

柴犬「りっちゃん」の赤ちゃんたちが、とうとう生後1ヶ月に！コロコロとした可愛らしいフォルムの子犬たちは、生後1ヶ月が経ったということで、お母さんのりっちゃんから犬社会の教育を受けることになるのだそうです。

愛情を持って叱るりっちゃんは、叱った後に子犬を毛づくろいしてあげるなど心のケアも忘れません。

投稿者さんによると、母犬は子犬が生後1ヶ月をすぎると少し厳しめの教育を始めるそうで、犬社会での大切なことを色々と学ぶのだといいます。

反抗したり逃げ回ったり…

怒ったお母さんの恐さに圧倒されつつも、時折反抗的な態度を見せてみるのは人間の子どもと同じです。少し威嚇するようにりっちゃんに唸ってみる子犬も現れましたが……

しっかりお母さんに叱られてしまい、ケージの奥へと追いやられることに……。どうやら子犬にも生後1ヶ月ともなると個性が強く見え始めるようですね！

中にはお勉強が嫌なのか、逃げ出そうと走り回る子犬も……。

当然、りっちゃんが見つけて捕獲！「ちゃんとお勉強するのよ」と戻されてしまいました！

教育時間以外はまったり♡

教育中は厳しいりっちゃんママですが、教育していないときはみんなでまったり♡「遊んで～！」と誘う子犬たちの相手をしてあげるのだそうです。

でも、遊びの中で悪いことをした時は、遊びは中断！しっかり説教をするりっちゃんママ。育児に奮闘するりっちゃんママの姿には、多くの人が感嘆しています。

YouTubeのコメント欄には「教育に励むってもう尊敬しかない」「母ちゃんは大変だなと感じました」「凄いね、感動しました」「なんだか涙が溢れてきます。素敵な家族ですね」といった声が殺到し、投稿は26万回以上再生されています。

そんなりっちゃんや子犬くんたち、そしてその他の柴犬さんたちの育児奮闘記をもっと見てみたい方は、ぜひYouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」を覗いてみてくださいね！

りっちゃん、子犬くんたち、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ（@shibapuppymamire）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。