「あのちゃんの電電電波♪」 (毎週火曜深夜2時)。12月23日（火）の放送は、ガールズバンド・SILENT SIRENが登場し、"大人女子会"を開催！【動画】あのちゃん、理想のキスは「歯を舐めたい」"男にまつわるNGなしトーク"で衝撃発言！Vo.&G.のすぅ（吉田菫）、Ba.のあいにゃん（山内あいな）、Key.のゆかるん（黒坂優香子）からなるガールズバンド・SILENT SIREN。元々は読者モデルとして活動していたメンバーで、2010年に結成。