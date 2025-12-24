¡ÔËÜ¹»¤Î¸¦½¤Î¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡¢Ë¬ÌäÀè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀàÅð¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À»ö°Æ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¸½ÃÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¸½ÃÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ12·î24Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¸ø¼°HP¤Ç¡¢¤³¤¦À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤ÏµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¤Ë¤¢¤ëÂçÃ«Ãæ³ØŽ¥¹âÅù³Ø¹»¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Æ±¹»À¸ÅÌ¤Ë¤è¤ëÀàÅð¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»Â¦¤ÎÂÐ±þ