·ÐÃÄÏ¢¤¬È¯É½¤·¤¿Âç´ë¶È¤ÎÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç100Ëü4841±ß¤Ç¡¢½é¤Î100Ëü±ßÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÐÃÄÏ¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âç¼ê´ë¶È164¼Ò¤ÎÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç100Ëü4841±ß¤Ç¡¢Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê1981Ç¯°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤è¤ê8.57%Áý¤¨¡¢Áý¸ºÎ¨¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢§ºÇ¤âÁý²ÃÎ¨¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Î17.25%¤Ç¡¢¢§ºÇ¤â¶â³Û¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï·úÀß¶È¤Î135Ëü4639±ß¤Ç¤·¤¿¡£·ÐÃÄÏ¢¤Ï¡ÖÍ¢½Ð´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ç