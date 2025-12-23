特撮ヒーローを連想させる車椅子に乗って、その男性は現れた。腕や首にアクセサリーを纏い、サングラスをしている。顔から肩、胸と視線を走らせると、男性の身体が上半身で途切れているかのように思えた。彼の名前は神威龍牙さん（@camuiryuga）――出生時に臍帯が首に巻き付いたことで仮死状態になった。医師からは「1週間も生きられないから、死亡届のために名前をつけてください」と言われるほど生存は絶望視された。時は流