gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ)は、2025年12月26日〜2026年1月12日までの間、ロッテの人気商品“雪見だいふく”を使用したクレープ「ベアだるまのスイートポテトクレープ」(税込1,290円)を発売する。“gelato pique cafe meets 雪見だいふく”をテーマに、雪見だいふくを2つ重ね、ピケカフェのアイコン･ピケベアに見立てている。雪見だいふく〈年末年始限定のクレープはロッテの“雪見だいふく”とコ