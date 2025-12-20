日本向けの限定「87台」はどうなった!?2025年10月29日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」のBMWブースの一角に、ひときわ目を引くモデルが展示されていました。そのクルマは「M2 CS（エムツー シーエス）」です。【画像】超カッコいい！ これが超高性能な「“新”FRスポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）M2 CSはJMS2025会場で10月29日に発表され、同日に受注スタートされました。日