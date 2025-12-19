キリンホールディングスが手がけた減塩サポート食器「エレキソルト」が注目を集めている。電気の力で減塩食の塩分やうま味を増強させ(※)、食事を楽しめるように工夫された製品だ。今回は開発担当者でエレキソルト事業責任者の佐藤愛さんに、開発の背景や製品のこだわり、今後の展望を聞いた。 キリンホールディングス株式会社 ヘルスサイエンス事業本部 ヘルスサイエンス事業部 新規事業グループ 主務/エレキソルト事業責任者・開