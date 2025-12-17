東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、サウナ室の中で見つかった燃えたタオルについて、サウナストーンに触れたことで発火したとみられることがわかりました。この火事は、おととい午後0時半ごろ、港区・赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、室内で倒れていた川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）が死亡したものです。サウナ室の中ではタオルが燃えていたことがわかっています