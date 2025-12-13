【ミラノ共同】イタリア・オリンピック委員会は12日、地元開催となるミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式のイタリア選手団旗手として、「金」を含む11個の五輪メダルを持つスピードスケート・ショートトラック女子のアリアンナ・フォンタナらメダリスト4人を選んだと発表した。男女各2人で、4人の起用は過去にないとしている。開会式はミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）で行われ、他の会場群でも実施予