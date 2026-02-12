ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は10日、ショートトラック混合リレーが行われた。前回大会に続く金メダル獲得を狙っていた中国は4位。選手起用を巡り批判が上がっているが、中国メディアがファンを戒める事態になっている。決勝、前半は首位でレースを展開していた中国だったが、開催国イタリアに抜かれ2位に後退すると、孫龍のミスもあり最下位に転落。メダルを獲得することはできなかった。韓国から帰化したエ