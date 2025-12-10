連日のように報道される、東北や北海道を中心としたクマの出没や人身被害。「今年は異常だ」「行楽で山に入るのは控えるべきか」など、不安の声が日本中を駆け巡っています。しかし、岩手県の山間部で週末農家を営む茂男さん（仮名・68）は、クマを一頭も見ていないといいます。今回は茂男さんに、クマ被害を免れている要因や、動物との共生についての意見、都心部から東北に来る人への注意喚起を伺いました。◆なぜかクマを見かけ