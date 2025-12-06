ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Supremeのパーカーに高級感あるバッグ 松嶋菜々子の圧巻の着こなし 松嶋菜々子 ファッション Supreme エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH Supremeのパーカーに高級感あるバッグ 松嶋菜々子の圧巻の着こなし 2025年12月6日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 12月初旬に主演ドラマの撮影に臨んでいた松嶋菜々子についてFLASHが伝えた 撮影後、えんじ色のパーカーを着用しロケ地から帰ろうとしていたという カジュアルな服装に高級感あるバッグを合わせるのはさすが、とスタイリスト 記事を読む おすすめ記事 園児に強制性交か 保育所勤務の男を逮捕「性的な欲望が我慢できなかった」 警察は余罪を調べる 熊本県大津町 2025年12月9日 19時59分 行方不明のまま3年、岡山の中学3年生・梶谷恭暉さん 島でスマホ発見も…母「親名義でも中身開示できず…手がかりが」 2025年12月9日 13時21分 【速報】グリコの「ポッキー」など約600万個を自主回収 「味がいつもと違う」と消費者が指摘 原因はカカオ豆と一緒に保管されていた香辛料 2025年12月8日 17時5分 夏帆&竹内涼真『じゃあつく』、ファンの聖地巡礼でロケ地が大混雑！居酒屋運営が明かした驚異的な反響 2025年12月9日 19時0分 浜辺美波も“皮肉めいた発言”を…Snow Man目黒蓮（28）の“殿様化”が止まらない「もうあの将軍様は使いたくない」《制作現場から悲鳴の声》 2025年12月9日 19時0分