草むらや草の近くを歩いているときに、ふと足元を見てみると…。葉っぱに触れることで衣類に葉っぱがくっついてしまう、通称「ひっつき虫」で悩むママが驚きの対処法を実践した動画がInstagramで話題です。動画を投稿したのは、「昨日より1％でも楽になる子育て」を発信する3児のママはなさん（＠hana_3mama_）。多くのママが感動した、ひっつき虫の対処法とは？【動画】ひっつき虫を取る驚きの方法ある日、息子さんのズボンに