大分市佐賀関の大規模火災について、28日に開会した大分市議会で復旧・復興に向けた支援を国に求める意見書が全会一致で可決されました。 【写真を見る】大分市佐賀関大規模火災市議会が国への財政支援求める意見書を可決不祥事受け市長は給与減額へ 第4回定例市議会初日は足立信也市長が冒頭、佐賀関の大規模火災の対応について説明し、決意を述べました。 （足立市長）「生活の再建、インフラの復旧など、当該地域の1日も