ÌÚ¸¶ÈþÍªÂîµå¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ï22Æü¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤ÇÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê¥È¥Ã¥×Ì¾¸Å²°¡Ë¤¬´Ú¹ñÁª¼ê¤Ë4¡½1¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¤ÎÆüËÜÀªÂÐ·è¤ò3¡½0¤ÇÀ©¤·¤¿¡£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¤Ï±ÑÅÄÍý»Ö¡ÊÆü¤Î½Ð°åÎÅÊ¡»ã¥°¥ë¡¼¥×¡Ëº´Æ£Æ·¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¡ËÁÈ¤¬ÂæÏÑ¥Ú¥¢¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë