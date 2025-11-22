意外な思惑日本サッカー協会が発表した日本代表を宣伝するプロモーション画像が「太極旗（韓国国旗）に酷似している」として、ファンのひんしゅくを買った。【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上…差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像白地の中央で赤い日の丸を背に青いユニフォームを着た男性アイドルユニットが躍動している。それだけなら問題なかっただろうが、四方に黒っぽい三本線が配されている