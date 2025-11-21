ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼«Í³»þÊó¤Ï20Æü¡¢ÂæÏÑ¿Í¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô»Ù»ý¤¬¸ýÀè¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Google¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÆüËÜÎ¹¹Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÃæ¹ñ¤¬¼«¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢17Æü¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¹Ô¤­¤Î¹Ò¶õ·ôÌó49Ëü1000Ëç¤¬¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¡×¡Ö¡Ê¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Îº®