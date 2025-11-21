キレ味鋭いスポーティなスタイリング 「スバルPerformance-E STI concept」は、BEV（バッテリーEV）ベースのコンセプトカー。エクステリアに特徴があり、鋭利な剃刀の様なスタイリングと、鋭角にせり出した左右のアンダースポイラー、リアのブリスターフェンダーからリアのスポイラーにかけて流れるラインはスマートに感じる。リア下部のディフェーザーは迫力ものだ。正極材料にニッケル・マンガン・コバルトを使用した