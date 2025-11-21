前編記事『「医師が多い都道府県」ランキング…３位は高知県、２位は徳島県、１位に輝いた「意外な県」の名前』より続く。米軍の関与でICUが多い沖縄人口あたりのICU病床数ランキングでは、高知県と岡山県が1位と2位に並んだ。統計ジャーナリストの久保哲朗氏が、その理由を分析する。「高知は療養病床をはじめさまざまな病床が多い県なので、納得のいく結果だと思います。岡山県は事情がやや異なります。岡山は人口の割に、ICUを