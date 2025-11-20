北朝鮮の金正恩総書記が国家保衛省、社会安全省、最高裁判所、最高検察署といった公安・司法機関を相次いで訪れ、体制守護の重要性を繰り返し強調した。創設80周年を迎えた国家保衛省への祝賀訪問を皮切りに、住民監視と体制統制の要を担う機関を短期間で連続して視察したことで、金正恩氏が内部統制の大幅強化へと舵を切ったとの見方が広がっている。朝鮮中央通信（KCNA）によれば、金正恩氏は18日、国家保衛省で李昌大（リ・チャ