タレントの土田晃之が１７日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、長男が小学生の時に家出したときのまさかの顚末を振り返った。土田は４人の子のパパだが「育児は本当にやってない」「全部嫁さんが」と育児は妻に任せっぱなし。長女が「大学に受かったよ！」と報告に来ても「良かったじゃん、でも大学受けたこともしらないけど」という状態だ。そんな土田でも忘れられない子育ての思い出があった。「長男が小学校５