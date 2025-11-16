声優竹内ゆうか（30）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚と第1子妊娠を発表した。「日頃より暖かいご声援をありがとうございます。私事で大変恐縮ですが、皆様へご報告がございます」と書き出し、声明をアップ。「突然のご報告にはなりますが、今年の初めにかねてよりお付き合いをしていた方と入籍をし、新生活を送っていく中で新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表。「お相手の方は私の好