農業を学ぶ高校生が育てた野菜や花などの即売会が14日、大分県杵築市で開かれ、多くの人でにぎわいました。 【写真を見る】高校生が栽培した農産物の即売会早朝から大行列大分・日出町 日出総合高校では、杵築市にある山香農場で春と秋の年2回、生徒が実習で栽培した農産物を地域の人に販売しています。 14日は、農業経営科の3年生20人が参加。毎年人気のタマネギの苗やシクラメン、生シイタケといった季節の野菜や花など9