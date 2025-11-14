連日８時間超の猛練習を敢行した巨人の秋季キャンプ。地獄トレに密着したスポーツ報知の巨人投手担当と同野手担当が、注目選手の練習ぶりを「見た」で振り返った。中山礼都内野手（２３）の高い課題克服意識が垣間見えた。１２日の紅白戦に「３番・右翼」で出場し、５回先頭で迎えた打席だ。カウント１―０から育成左腕・富田が２球目に投じた高め直球を中前へはじき返した。しかしその結果以上に、初球の際どい内角スライダー