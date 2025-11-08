転職者がすぐに辞めてしまう会社にはどんな特徴があるのか。採用コンサルタントの内藤貴皓さんは「優秀集な転職者を逃さないためには、入社1日目の対応がとても大切。しかし入社直後から放置し、上手に歓迎できない会社が多い」という――。※本稿は、内藤貴皓『採用大全』（総合法令出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SARINYAPINNGAM※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SARINYAPINNGAM■自分の席がない