大分市に住む60代の女性が、SNS上で知り合い好意を抱いた男性から投資話をもちかけられ、5000万円余りをだまし取られました。 警察によりますと、女性は今年8月上旬、SNSで男性と知り合い、やりとりを重ねるうちに好意を抱くようになりました。 その後、この人物から「金（きん）の投資をやってみないか」などと勧誘され、女性は指示された投資取引サイトに登録し、暗号資産を受け取りました。 さらに、運用して利益が出ている