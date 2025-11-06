四季折々の風景を撮影した写真愛好家の作品を紹介する展覧会が、大分市で開かれています。 【写真を見る】「風景写真展」四季折々の風景を切り取る49点を展示大分 この展覧会は、日本風景写真協会大分支部が会員の技術向上と故郷の知られざる風景を多くの人に知ってもらおうと、毎年この時期に写真展を開いています。 今年は自由作品含め49点が並び、「四季」をテーマに県内の会員9人が自然の移ろいを1枚に込めました