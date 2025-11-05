ボデグリムト戦の前半、競り合うモナコの南野（右）＝ボデ（共同）【ボデ（ノルウェー）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は4日、各地で1次リーグ第4戦の9試合が行われ、南野拓実が後半18分まで出場したモナコ（フランス）はボデグリムト（ノルウェー）を1―0で退け、初勝利を挙げた。勝ち点は5。コペンハーゲン（デンマーク）の鈴木淳之介はトットナム（イングランド）戦にフル出場した。チームは0―4で敗れ、