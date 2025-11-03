宇佐美友紀インタビュー2005年12月8日、AKB48はわずか7人の観客の前でデビューする。1期生の宇佐美友紀さん（40）は、当時21歳。最年長メンバーとしてその舞台に立った。日に日に増える観客の熱気とは裏腹に、「私は何のために頑張っているんだろう？」という思いが募っていく。グループは音楽番組「ミュージックステーション（Mステ）」への出演が決まるなど、国民的アイドルとして駆け上がっていく中、宇佐美さんはある決断を