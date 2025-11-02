中国の習近平国家主席は11月1日、エジプトのシーシー大統領に祝賀の書簡を送り、大エジプト博物館の開館に祝意を伝えました。習主席は、「大エジプト博物館はエジプト文化史に輝かしい1ページを加え、古代エジプト文明の保護と伝承に重要な役割を果たすと信じている」と示しました。習主席は、「近年、中国とエジプトの全面的な戦略パートナーシップは力強く発展し、両国間では多彩な人的・文化的交流が行われている。上海博物館の