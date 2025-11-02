けさ（2日）、千葉県市原市の路上で、酒に酔った状態で車を運転して引き逃げをしたとして、45歳の会社員の男が逮捕されました。きょう（2日）午前6時すぎ、千葉県市原市の交差点で、軽乗用車が対向車線で信号待ちをしていた軽乗用車に衝突し、そのまま走り去りました。衝突された車を運転していた男性は、首などに軽いけがをしました。警察によりますと、事故を目撃した人が逃げた軽乗用車を車で自宅まで追跡して、110番通報。警察