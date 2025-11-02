［2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝、柏レイソル 1-3 サンフレッチェ広島、11月1日、東京・国立競技場］柏はJリーグ杯決勝で広島に1-3で敗れた。2013年以来3度目の制覇を目指したが、力及ばず。この日、東洋大4年DF山之内佑成（JFAアカデミー福島U-18）は柏の選手として先発出場したが、自身のパフォーマンスにきびしい評価を下した。東洋大の仲間たちに送り出された決勝戦現役大学生として大舞台に立った。東洋大の山之内は、大