食楽web ●11月1日のソーセージの日にちなみ、おいしいウインナーの調理方法を紹介します。 11月1日は、ソーセージの日とされています。1917年11月1日に開催された「第1回神奈川県畜産共進会」にて、日本で初めてソーセージを出品したという記録があり、その功績にちなんだものだとされています。 今や、日本の食卓に欠かせないウインナーだからこそ調理法に小さなこだわ