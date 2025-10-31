不二家は、「ミルキー」風味のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」の新店舗を大阪･新潟･愛知の3エリアに順次オープンする。大阪府･イオンモール大阪ドームシティ店と新潟県･そよら三条須頃店は11月7日(金)、愛知県･mozoワンダーシティ店は11月13日(木)の開店を予定している。また、オープンを記念して、3店それぞれでオープン当日から福袋が販売される。〈「ペコちゃんmilkyドーナツ」とは〉「ペコちゃんmilkyドーナツ」は