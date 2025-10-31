【オープン記念の福袋あり】不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」大阪･新潟･愛知に3店舗がオープン

不二家は、「ミルキー」風味のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」の新店舗を大阪･新潟･愛知の3エリアに順次オープンする。大阪府･イオンモール大阪ドームシティ店と新潟県･そよら三条須頃店は11月7日(金)、愛知県･mozoワンダーシティ店は11月13日(木)の開店を予定している。また、オープンを記念して、3店それぞれでオープン当日から福袋が販売される。

「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、2024年9月に1号店をオープンした不二家初のドーナツ専門ブランド。ロングセラーキャンディ「ミルキー」の優しいミルク風味をイメージした、素朴でやさしい味わいのドーナツを販売する。北海道産練乳を練り込んだ生地を米油で揚げ、軽いくちどけに仕上げた「milkyドーナツ」(各種 税込199円)や、中に練乳を使用したクリームを詰めた「milkyクリームドーナツ」(各種 税込212円)などを展開。季節限定フレーバーも登場する。

「milkyドーナツ」プレーン・いちご・チョコレート・キャラメル（季節限定）

「milkyクリームドーナツ」プレーン・カスタード・ロイヤルミルキーティー（季節限定）

11月7日(金)からは、キャラメルソースを練り込んだ「milkyドーナツ(キャラメル)」を、11月13日(木)からはアールグレイ茶葉入りの「milkyクリームドーナツ(ロイヤルミルキーティー)」を全店で販売する。

◆milkyドーナツ(キャラメル) 税込199円

ちょっぴりビターなキャラメルソースを生地に練り込み、アクセントにきかせたほんのり塩味がキャラメルの甘さを引き立てる。11月7日(金)発売。

milkyドーナツ（キャラメル）

◆milkyクリームドーナツ(ロイヤルミルキーティー) 税込212円

ふわもち食感に仕上げたドーナツの中に軽い口当たりのミルキークリームが入った「milkyクリームドーナツ」。季節限定フレーバーの「ロイヤルミルキーティー」は、生地にアールグレイ茶葉を練り込み、中にロイヤルミルクティー風味のミルキークリームを詰めた仕立て。11月13日(木)発売。

milkyクリームドーナツ（ロイヤルミルキーティー）

〈3店舗のオープン概要〉

◆イオンモール大阪ドームシティ店(大阪府大阪市西区千代崎3-13-1 1F食品フロア)

オープン:2025年11月7日(金)

営業時間:10:00〜21:00

◆そよら三条須頃店(新潟県三条市上須頃5009-1外 1Fフードホール)

オープン:2025年11月7日(金)

営業時間:10:00〜21:00

◆mozoワンダーシティ店(愛知県名古屋市西区二方町40 1F mozo Food Marché内)

オープン:2025年11月13日(木)

営業時間:10:00〜21:00

いずれの店舗でも、オープン記念として福袋「ペコちゃんmilkyドーナツ Happy Bag」(税込2,980円)を数量限定で販売する。さらに、税込1,000円以上の購入で「ペコちゃんmilkyドーナツステッカー」を1枚プレゼントするキャンペーンも実施する(いずれも数量限定･なくなり次第終了)。

「ペコちゃんmilkyドーナツステッカー」イメージ

〈オープン記念福袋「ペコちゃんmilky ドーナツ Happy Bag」〉

「ペコちゃんmilkyドーナツ」新店3店舗オープンを記念して、福袋が販売される。3店舗限定での販売で、オープン当日より販売開始、なくなり次第終了となる。税込2,980円。

福袋「ペコちゃんmilkyドーナツ Happy Bag」詰め合わせイメージ

【詰め合わせ内容】

･トートバッグ(ペコちゃんmilkyドーナツ)

･ミルキー袋

･ペコサブレ(5枚入)

･ミルキーラスク詰め合わせ

･【非売品】オリジナルクリアボトル(スマイルマーク)

･ミルキーバウムクーヘン 3個

･ドーナツクーポン券(好きなドーナツ3個引換券)