トヨタ自動車は３０日〜１１月９日に開催されるジャパンモビリティショーに最高級車「センチュリー」のクーペを展示する。市販化に向けて開発を進めるという。センチュリーのクーペの試作車は、まばゆいオレンジ色の車体が特徴的だ。内装は２列シートだが、助手席がなく、左後部座席の乗員がスペースを広く使える構造になっている。座席には西陣織が使われている。トヨタはセンチュリーを独立したブランドとして展開すると発