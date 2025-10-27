2022年1月からスコットランドの強豪セルティックでプレーしてきた日本代表FW前田大然。昨シーズンは公式戦33ゴールとキャリアハイの活躍を見せると、リーグ4連覇に大きく貢献した。スコットランド国内の個人タイトルも総なめにした前田は、この夏に移籍を志願したものの、セルティック側がそれを認めず。すでに個人合意に達していたという移籍が破談になった影響からか、今シーズンの前田は、13試合で3ゴールと調子を落としている