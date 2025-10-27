クマによる人身被害が相次ぎ、"過去最悪ペース"と叫ばれるなか、新たな犠牲者が出てしまった。岩手県北上市の山間に位置する温泉旅館で働いていた笹崎勝巳さん（60）は、露天風呂の清掃に行ったところをクマに襲撃されたとみられる。遺体の所持品から立ち昇ってきたのは、笹崎さんの家族への想いだった──。【前後編の後編。前編を読む】【写真】プロレスのレフェリーとして業界では有名な存在だった笹崎さん。クマによるおぞま