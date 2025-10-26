4円台は打つ余裕もないが1円台ならば――高齢者たちのささやかな娯楽の裏で、闇金業者が“年金暮らしの財布”を狙っていた。「5000円渡して、1週間後に1万円返せ」。老後の現実を食い物にする彼らの手口とは。◆5000円を渡され、1週間後に1万円返済パチンコ店を覗くと、1円パチンコにずらりと並ぶのは白髪頭の高齢者ばかり。「ほぼ毎日来るね。ここに来れば友達もいるから。タバコ吸って、おしゃべりしてると、6時間くらいすぐ