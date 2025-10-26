日本維新の会の藤田文武共同代表（44）が26日、自身のXを更新。話題になっている国会でのヤジについて私見を示した。衆院本会議で行われた高市早苗首相の演説中、男性とみられる声で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題や裏金問題について、早急な解決を求める声を上げ続ける者がいた。繰り返しの不規則発言は、首相の演説を妨害するような形となり、議場内には「静かにしろ！」と叱責する声も。その様子はテレビでも生