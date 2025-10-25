NY株式24日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均47207.12（+472.51+1.01%） S＆P5006791.69（+53.25+0.79%） ナスダック23204.87（+263.07+1.15%） CME日経平均先物49600（大証終比：+280+0.57%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均が５００ドル超の大幅続伸となり、最高値を更新したほか、ナスダックも大幅に最高値を更新した。 取引開始前に発表の９月の米消費者物価指数（ＣＰ