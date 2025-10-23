犬が、夜中に目を覚まし、叱られたり無視されたりすることを心配している可能性があるという。ハンガリー科学アカデミーによるエトヴェシュ・ロラーンド大学で実施された研究で、犬が人間と同様のレム睡眠と感情的記憶を経験することが判明、ストレスの多い経験や楽しい経験を頭の中で再現できることがわかった。 【写真】着替え中にワンちゃんが“ぐい～ん”まるで群馬名物「ひもかわうどん」の決定