阪神が異例の大所帯で敵地・福岡に乗り込むことが22日、分かった。25日開幕の日本シリーズは、ソフトバンクの本拠地みずほペイペイドームで戦いがスタートする。藤川監督は、レギュラーシーズンの遠征ではなかった選手30人超という大規模な態勢を敷き、一丸野球で2年ぶり3度目の日本一を目指す。阪神の投手は、先発しない遠征には同行せず、甲子園などに残って練習するのが通例だった。コンディションづくりを優先するためだ。