中日は21日、高知県立春野総合運動公園野球場とナゴヤ球場で行う秋季キャンプの日程を発表した。高知組、ナゴヤ球場組ともに11月1日（土）〜19日（水）まで行い、休日は5日（水）、10日（月）、14日（金）となっている。なお、参加選手は決定次第発表となる。